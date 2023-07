F1 | Aston Martin, livrea “one-off” per il GP di casa a Silverstone

F1 Aston Martin livrea Valvoline Silverstone – Nuovo accordo di sponsorizzazione e livrea “speciale” per l’Aston Martin nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Nella gara di casa a Silverstone, il programma questo week-end, Fernando Alonso e Lance Stroll scenderanno in pista con una grafica leggermente differente, la quale presenterà il rosso e il blu non solo nel cofano motore, ma anche sulle pance e sull’ala anteriore.

Un cambiamento cromatico, annunciato questa mattina, dettato dall’ingresso tra i partner di Valvoline, società controllata da Aramco – già main sponsor della squadra – che si occuperà della fornitura dei lubrificanti. La livrea verrò utilizzata solamene in Inghilterra, mentre il marchio continuerà a restare sulle AMR23 anche nel proseguo di questo campionato. L’accordo di sponsorizzazione è infatti stato firmato su base pluriennale.

“Tutti i membri dell’Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team sono lieti di dare il benvenuto a Valvoline Global come nostro partner ufficiale per i lubrificanti”ha rivelato il TP, Mike Krack. “A partire dal Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana, Valvoline Global fornirà alla nostra AMR23 lubrificanti collaudati in gara per contribuire a migliorare le prestazioni. Questa partnership a lungo termine con Valvoline Global andrà anche a vantaggio della nostra nuova partnership con la Honda per le power unit di serie a partire dal 2026, con lubrificanti su misura”.