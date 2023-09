F1 | “Buzzin’ Corner”, l’iniziativa di Sebastian Vettel a Suzuka

A Suzuka, dove nel weekend si svolgerà il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, non è passata di certo inosservata la presenza di Sebastian Vettel. Il tedesco, che ha appeso il casco al chiodo un anno fa, non è giunto in Giappone per scendere in pista alla guida di una monoposto ma per inaugurare un’importante iniziativa che lo vede protagonista come ambasciatore della biodiversità.

Welcome to Buzzin’ Corner 🐝

Sebastian Vettel brought together all teams and drivers in Suzuka to build ‘bee hotels’ on the inside of Turn 2 as part of his biodiversity project 🥰

The kerbs have momentarily been painted black and yellow too! #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/hbaA3xNoWv

— Formula 1 (@F1) September 21, 2023