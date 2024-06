F1 | McLaren, Norris in pole a Barcellona: “Sono felicissimo, è stato un giro perfetto”

La McLaren scatterà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna che scatterà domani alle 0re 15. A portare davanti a tutti la papaya di Woking è stato Lando Norris, autore di un ultimo grande giro che gli ha permesso di scavalcare e beffare la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen per soli 20 millesimi.

Ancora una volta Norris si è messo sulle spalle la squadra, rendendosi protagonista di un’eccellente prestazione valsa il miglior tempo nel sabato di Barcellona. Si è invece perso sul più bello Oscar Piastri che, con l’altra McLaren, partirà solamente dalla quinta fila tra tempo cancellato (al primo tentativo) ed errore nell’ultimo tentativo del Q3.

“È stato un giro praticamente perfetto – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Capisci quando stai facendo un bel giro perché cresce l’entusiasmo. Tutto alla fine è stato perfetto. Siamo stati tutti vicini. Sono felicissimo, anche se non ne ho fatte molte è la mia migliore pole position finora. Credo sia stato un giro particolarmente perfetto, voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il tifo per me”.

Norris ha poi aggiunto: “Negli ultimi due mesi siamo stati molto competitivi, è da Miami che siamo molto forti. Probabilmente abbiamo mancato qualche pole, non facendo giri perfetti, oggi invece ce l’abbiamo fatta. Credo che Red Bull e Max siano un pochino più forti rispetto a noi, l’hanno dimostrato nel corso del weekend, ma abbiamo cambiato qualcosina per l’ultimo tentativo: sapevo dove migliorare in alcuni punti e sono in pole”.

L’inglese, concludendo il proprio intervento, ha detto: “Convertire la pole in vittoria? Quello è il nostro obiettivo, però sappiamo che sarà difficile contro Max e contro Lewis e tutti coloro che sono alle nostre spalle. Siamo qui per vincere ed è quello l’obiettivo”.