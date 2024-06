F1 | Norris pesca il giro buono a Barcellona: beffa Verstappen e conquista la pole position!

F1 GP Spagna Qualifiche – Giro “buono” per Lando Norris nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di un pomeriggio combattuto e incerto fino all’esposizione della bandiera a scacchi, l’inglese della McLaren è riuscito a confermare le buone sensazioni delle libere di ieri, ottenendo la seconda pole position della carriera (la quarta considerando anche quelle nelle Sprint Shoot-Out) davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Un risultato importante, atteso alla vigilia, che gli consentirà di gestire al meglio una gara che si preannuncia difficile, soprattutto sul piano strategico, a causa del consumo e del rischio pioggia ben presente.

Norris davanti a Verstappen di appena 20 millesimi

Norris, bravo a staccare il miglior tempo nell’ultimo tentativo della Q3, ha rifilato appena 20 millesimi a Max Verstappen, comunque pronto a giocarsi delle chance importanti. La Red Bull, rispetto alle previsioni pre week-end, è apparsa in piena lotta nel gruppo di vertice ed è lecito aspettarsi una gara dove la vetta della classifica sarà giocata sui dettagli. Passi in avanti anche per la Mercedes, dato che Lewis Hamilton e George Russell si sono issati in terza e quarta posizione: il sette volte iridato, al contrario di quanto avvenuto nelle gare scorse, è riuscito a mettere insieme il “giro” in Q3, ponendosi a circa tre decimi dalla pole di Norris.

Ferrari alle spalle delle Mercedes a Barcellona

Più incerto il compagno di scuderia, autore di un giro ricco di imperfezioni. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz si posizioneranno in terza fila, rispettivamente in quinta e sesta posizione, con un distacco di pochi millesimi dalla Mercedes. Entrambi i piloti hanno cercato di estrarre il massimo dalla vettura, ma le qualità di quest’ultima sono più finalizzate alla gara che sul giro secco. Ad ogni modo, strategia permettendo, la Scuderia potrà giocarsi anch’essa delle opportunità importanti nei 66 giri della corsa che andrà in scena domani.

Pierre Gasly, con un’incredibile Alpine, si è classificato in settima piazza davanti a Sergio Perez e al compagno di squadra Esteban Ocon. Decimo Oscar Piastri, autore di un doppio errore in Q3 che non gli ha permesso di portare la propria MCL38 più avanti nello schieramento. Il messicano della Red Bull, ricordiamo, scatterà 11° per le tre posizioni di penalità in griglia che ha ricevuto dopo il Canada. 11° la prima Aston Martin dell’idolo di casa Fernando Alonso. Appuntamento alle 15.00 di domani per la partenza di questo decimo round del mondiale 2024 di Formula 1 in programma sul tracciato del Montmelò, a Barcellona.

A breathtaking qualifying hour 😮‍💨 Here's the classification at the end of it ⤵️#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/p74OjDabxG — Formula 1 (@F1) June 22, 2024