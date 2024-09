F1 | McLaren, Norris: “Il sorpasso di Piastri mi ha colto di sorpresa, Ferrari ha fatto un lavoro migliore”

La McLaren mastica amaro per quello che poteva essere la gara di Monza ed invece non è stata. Dalla doppietta ottenuta ieri in qualifica, la scuderia di Woking si congeda dall’appuntamento brianzolo con il secondo e terzo posto ottenuti rispettivamente con Lando Norris e Oscar Piastri. Ancora una volta, come accaduto in passato al contrario però di quanto successo a Zandvoort, Norris – il grande favorito per la vittoria odierna – non è riuscito a tramutare in successo la pole position ottenuta ieri.

A complicare la vita all’inglese è stato al via il compagno di squadra, con Piastri che ha affondato la manovra sulla vettura gemella alla Roggia. Un’azione, avvenuta pochi metri dopo il via, che di fatto ha indirizzato la gara di Norris che poi non è stata mai seriamente in corsa per la vittoria. Il terzo posto permette comunque al numero 4 di rosicchiare punti al rivale al titolo Max Verstappen, ma rispetto alle premesse è chiaramente un’occasione persa per la battaglia nel Mondiale piloti.

“Il sorpasso di Piastri mi ha colto di sorpresa, perché mi ha passato – ha dichiarato Norris al termine della gara – Non so cosa altro avrei potuto fare, se avessi frenato un metro più avanti probabilmente ci saremmo scontrati. Dovrò riguardare quanto è successo, però oggi la Ferrari ha fatto una gara migliore specialmente Charles ha fatto un lavoro straordinario: giù il cappello”.

L’inglese poi ha aggiunto: “Se abbiamo considerato la strategia ad un’unica sosta? Sì, ma non era possibile per la quantità di graining che avevo. È dura da accettare, ma sapevamo che sarebbe stata difficile per la nostra macchina a causa di alcuni limiti che abbiamo. Sapevamo che si sarebbe stata questa possibilità. Sono un po’ deluso ovviamente, però la Ferrari ha fatto un lavoro migliore”.

Da parte di Norris non è mancato un commento su Piastri che lo ha preceduto sul traguardo: “Complimenti a lui, ha fatto un buon lavoro mi ha superato e l’ha meritato”.

