F1 | McLaren, la delusione di Piastri: “Fa male, unica sosta era la scelta giusta”

Da un’eventuale vittoria al secondo posto il passo è breve, ma nel mezzo c’è tutta la delusione per il mancato successo. Oscar Piastri aveva accarezzato la possibilità di portare nuovamente la McLaren sul gradino più alto del podio, ma il sogno dell’australiano si è scontrato con la strategia perfetta della Ferrari che ha optato per una sola sosta permettendo così a Charles Leclerc di trionfare dinanzi al pubblico amico.

Un errore strategico, alla fine quello commesso dalla squadra di Woking, che però non cancella la prestazione di Piastri che si è reso protagonista di un grande sorpasso alla Roggia ai danni del compagno di squadra Lando Norris nei primi metri della corsa. Una manovra però che alla fine non è stata decisiva per la vittoria, ma che al tempo stesso sottolinea il grande talento di Piastri che gara dopo gara si sta trovando sempre più a suo agio sulla vettura papaya.

“Sì, fa male: sono molto infastidito – ha dichiarato Piastri al termine della gara – Ho fatto tante cose nel modo giusto oggi, c’erano tanti punti interrogativi sulla strategia alla vigilia della gara e dalla posizione in cui eravamo era molo rischioso fare una sosta. Però alla fine era la scelta giusta”.

L’australiano ha poi aggiunto: “Sono molto contento del passo, della gara che sono riuscito a fare, però quando finisci secondo fa male. Se avrei potuto provare un’unica sosta? Sì, con il senno di poi l’avrei dovuto fare. Pero tutti sono bravi dopo la bandiera a scacchi, oggi purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa ed io ho contribuito a questo errore. Avevamo tutto da perdere, essendo in testa alla gara, mentre Charles poteva provare qualcosa di diverso altrimenti avrebbe concluso al terzo posto”.

Sull’unica sosta operata dalla Ferrari: “Ha giocato l’azzardo giusto, quest’oggi. Le medie si distruggevano facilmente e anche le dure, con le Red Bull, sembravano piuttosto morte. La mia anteriore sinistra sembrava avere molto graining, per cui non si aspettavamo che si ripulisse ed invece è successo”.