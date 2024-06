F1 | McLaren, Norris guarda il bicchiere mezzo pieno: “Ottenuti buoni punti”

Secondo posto per Lando Norris nel Gran Premio del Canada, nono appuntamento stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1. L’inglese della McLaren, dopo il quarto posto ottenuto a Montecarlo, ritrova la piazza d’onore in una gara che lo ha visto competitivo per la vittoria. Nessun dramma però da parte dell’alfiere di Woking che insieme alla squadra non è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi le varie situazioni che si sono alternate durante la gara. Ancora una volta la McLaren archivia un weekend di gara nel migliore dei modi, portando a casa un notevole bottino di punti.

“È stato un puro caos, una gara molto movimentata – ha dichiarato Norris al termine della gara – A me è sembrata di aver guidato bene: dall’inizio alla fine. Nei primi due stint eravamo molto forti, con un passo fantastico, ma poi la Safety Car non mi ha aiutato. Mi aveva aiutato a Miami, ma oggi ho restituito quanto ricevuto lì. Gara un po’ sfortunata da parte mia, pero ci siamo divertiti tanto. Queste condizioni sono davvero stressanti dall’abitacolo e molto piacevoli allo stesso tempo”.

L’inglese ha poi aggiunto: “Prima della Safety Car ero in testa e stavo guadagnando due-tre secondi al giro probabilmente. Però qui è bellissimo, a Montreal ci sono sempre imprevisti. Però va bene così, complimenti a Max: ha fatto una bella gara senza errori. Sono contento del secondo posto, abbiamo ottenuto buoni punti per il team e un weekend positivo per noi”.

Norris, completando il proprio pensiero, ha detto: “Se è stata una chance sprecata? Beh, è andata come andata. La Safery Car mi ha aiutato a Miami e non me ne lamento oggi. Sono le corse. Ho fatto una bella gara, la macchina è andata per tutto il weekend e ringrazio il team. Bello aver ottenuto un altro podio, continuiamo a lottare”.