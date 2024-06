Ferrari | Agonia Leclerc in Canada: “Problema al motore, perdevo un secondo e mezzo al giro”

Weekend da dimenticare per la Ferrari e per Charles Leclerc. Il Gran Premio del Canada per il monegasco è stato una vera e propria agonia: dapprima i problemi legati alla power unit, un qualcosa che evidentemente la Scuderia sta patendo nelle ultime settimane viste le sostituzioni di Imola e Monaco. A parte questo, il passo mancava anche ieri, e quindi il team di Maranello dovrà necessariamente indagare sotto ogni punto di vista quanto di brutto fatto a Montreal. Così come ieri, il #16 è arrivato molto arrabbiato nel ring delle interviste dopo il ritiro e tutto quello che gli è andato storto in gara oggi, tra problemi tecnici, scelte sbagliate con le gomme e tutto il resto.

“Il fatto che cambiamo spesso componenti della power unit non è un bel segnale – afferma Leclerc. Detto questo, dobbiamo analizzare il problema di oggi: ancora non so cosa sia successo, ma andavo un secondo e mezzo più lento nei rettilinei. E’ stata una gara davvero difficile, perché oltre questo dovevo fare mille cose sul volante, e va bene finché le condizioni sono difficili e stavi più o meno al passo con gli altri, ma con pista asciutta puoi prendere meno rischi, quindi si livella il tutto, ma perdevo un secondo e mezzo e mi passavano tutti, sapevo che la gara fosse finita là. Oggi il problema è stato sul motore, basta. Dobbiamo certamente analizzare quanto accaduto ieri in qualifica, ma la gara è stata persa oggi con quello che è successo”.