F1 | McLaren non smette di lavorare sulla MCL38: novità tecniche anche a Silverstone [VIDEO]

F1 McLaren GP Silverstone – Prosegue il lavoro in casa McLaren per perfezionare il pacchetto MCL38. Nel week-end di casa a Silverstone, in Gran Bretagna, la scuderia con base a Woking ha presentato un nuovo cofano motore e un disegno inedito della beamwing posteriore. L’obiettivo di queste novità è quello di incrementare il carico aerodinamico e l’efficenza della vettura in un tracciato ad alta velocità come quello del Northemptonshire. I riscontri nelle prime libere sono stati subito positivi, considerando il ritmo espresso da Oscar Piastri e Lando Norris, e l’obiettivo sarà quello di confermarsi su questa strada anche nelle giornate di sabato e domenica.