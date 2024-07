F1 | GP Gran Bretagna, Norris vola nelle Libere 2

Lando Norris si conferma anche nel pomeriggio di libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della McLaren, ha registrato il suo miglior tempo nelle FP2 in 1:26.549, precedendo il compagno di squadra, Oscar Piastri. Norris è stato molto veloce anche nel passo gara con gomma media, rispetto ai suoi avversari ed è il candidato per la vittoria.

Terza posizione per la Red Bull di Sergio Perez, il messicano precede la Haas di un bravissimo Nico Hulkenberg.

Charles Leclerc è quinto ma in casa Ferrari c’è ancora molto lavoro da fare in quanto è apparsa più lenta di Norris nel passo gara. Segue Lewis Hamilton su Mercedes in sesta posizione, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra Ferrari di Carlos Sainz.

Chiudono la TOP 10 dei tempi, l’Aston Martin di Lance Stroll e la Mercedes di George Russell.

Appuntamento a domani, ore 12:30 con il terzo turno di libere del Gran Premio di Gran Bretagna!