F1 | McLaren, mea culpa Norris: “Non ho preso rischi e ne ho pagato le conseguenze”

Ancora una volta la McLaren non è riuscita ad approfittare del vantaggio tecnico. La MCL38, per larghi tratti della gara di ieri è stata la più veloce in pista, ma tra le scelte sbagliatissime del team e i pochi rischi presi da Norris, l’inglese si è dovuto accontentare del terzo posto a Silverstone, rendendo un po’ più semplice la vita a Hamilton, vincitore del Gran Premio di casa. Il giovane pilota inglese ha da recriminare, ancora una volta, e non esce proprio benissimo da questo weekend, sicuramente molto deludente visti i presupposti.

“Ci sono state scelte sbagliate sia dal team che da parte mia, tutti insieme – ha detto Norris. Lewis andava davvero molto forte, quindi non so se avremmo vinto la gara in ogni caso, anche in condizioni di asciutto penso che la Mercedes fosse più veloce di noi, ma non ci siamo dati l’opportunità di provarci, in ogni caso. Sta anche a me decidere, avrei dovuto chiedere di rientrare un giro prima, dovevo correre quel rischio, ne ho pagato il prezzo. Gomme medie? Bella domanda: abbiamo sbagliato sicuramente, bisogna rivedere il tutto. Sono contento per Lewis ma non per me, anche se è bello vedere un inglese vincere a Silverstone, ma sono deluso per essere io”.