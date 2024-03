F1 | McLaren indietro anche nelle libere in Arabia Saudita

La McLaren dà l’impressione di avere qualche problemino in più rispetto alle attese. A Jeddah, Piastri e Norris hanno chiuso la prima giornata di prove libere in decima e dodicesima posizione. Seppur i due piloti del team di Woking abbiano un atteggiamento abbastanza positivo, la realtà dei fatti ci indica come la MCL38, al momento, sembri in lotta per una posizione non migliore della settima, considerando Red Bull, Ferrari e Mercedes là davanti, ed è un passo indietro rispetto al finale di stagione 2023. Comunque, sono solo prove libere, ma il ritmo gara mostrato ieri sembra tutt’altro che promettente.

McLaren, le dichiarazioni dopo le libere

“Una prima giornata ricca di alti e bassi – precisa Piastri. Ci sono stati momenti positivi nei quali siamo stati abbastanza veloci, in altri invece non così tanto. E’ difficile dire a che punto siamo esattamente, ma credo che saremo di nuovo nella mischia, il che è positivo. Abbiamo delle cose da sistemare in vista delle qualifiche, ma sembriamo messi più che bene”.

“Le sensazioni sono leggermente migliori rispetto al Bahrain – ammette Norris. Ci sono delle curve nelle quali andiamo più in difficoltà nella ricerca dell’equilibrio e della giusta finestra di lavoro della gomma. Abbiamo degli aspetti da migliorare, senza dubbio, ma nel complesso credo sia stata una buona giornata. C’è del lavoro da fare in vista di qualifiche e gara, ma è un buon inizio di fine settimana”.