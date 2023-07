F1 | Marko sul licenziamento di de Vries: “La velocità non c’era”

Intervistato dal quotidiano olandese “De Telegraaf”, il consulente della Red Bull, Helmut Marko, ha motivato il licenziamento anticipato di Nyck de Vries dall’AlphaTauri. Il pilota olandese, sarà sostituito da Daniel Ricciardo già dal Gran Premio d’Ungheria che si disputerà la prossima settimana.

“Abbiamo scelto Nyck perché l’anno scorso a Monza è stato fantastico (de Vries aveva sostituito Albon, operato urgentemente di appendicite, ndr). Ci aspettavamo che per questa stagione fosse almeno al livello del suo compagno di squadra ma non è stato così, è sempre stato tre decimi più lento di Tsunoda e non ci sono stati miglioramenti. Bisognava fare qualcosa, perché attendere altre due gare se non c’erano segni di miglioramento? Nyck è un bravo ragazzo ma la velocità non c’era. Ha 28 anni, è molto esperto e ha guidato diverse monoposto di Formula 1 in qualità di test driver. A Baku, a fine aprile, aveva iniziato bene il weekend e pensavo che sarebbe andato meglio, ma poi ha fatto degli incidenti. Purtroppo non ha registrato un giro che ci abbia impressionato”.

Marko ha parlato poi della decisione di sostituire de Vries con Daniel Ricciardo:

“Su tre diversi set di pneumatici, i suoi tempi sul giro sono stati competitivi. Se Ricciardo non fosse stato veloce, avremmo preso in considerazione altri piloti ma l’AlphaTauri non è in una buona posizione, è ultima nella classifica costruttori e bisogna agire per migliorare la situazione. Ricciardo porterà nuova energia alla squadra”.