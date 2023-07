F1 | Wolff e de Vries fotografati a Monaco [FOTO]

Nella giornata di martedì, è stato ufficializzato il licenziamento di Nyck de Vries da AlphaTauri, a favore di Daniel Ricciardo che lo sostituirà già dalla prossima settimana in Ungheria. Al momento l’olandese non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito ma, in quel di Monaco, è stato fotografato con Toto Wolff. Entrambi si trovavano in un cafè presumibilmente all’ora di pranzo. Non è un segreto che c’è un buon rapporto tra i due: l’olandese è stato in precedenza un pilota per il team Mercedes in Formula E e dal 2021 ha occupato il ruolo di pilota di riserva per il team di Brackley in Formula 1.

Non appena la foto ha iniziato a fare il giro del web però, sono iniziate a circolare varie speculazioni, anche divertenti: De Vries ora passerà alla Mercedes in qualità di spia?