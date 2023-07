F1 | Red Bull, Perez: “Non sono preoccupato dalle voci che circolano sul mio conto”

Sergio Perez non è minimamente turbato dalle voci di mercato che lo vedono al centro del chiacchiericcio mediatico circa un suo allontanamento dalla Red Bull. Il messicano, che con la scuderia di MIlton Keynes ha un contratto fino alla fine del 2024, sta vivendo un periodo poco felice dove è stato condizionato da diversi weekend difficili che lo hanno visto chiudere le gare molto distante da Max Verstappen.

Una situazione non certo agevole, soprattutto con un compagno di squadra come l’olandese, autentico dominatore di questa prima parte di Mondiale, che però non condiziona Checo che continua ad essere focalizzato sulla pista.

“Non me ne potrebbe fregare di meno, sono onesto – ha dichiarato Perez, citato da RaceFans.net – Sono in Formula 1 da 13 anni, ho visto di tutto, ma non sono per niente preoccupato di tutto questo. Sono principalmente concentrato sul portare il mio tempo in pista e continuare a godermelo”.