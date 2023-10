F1 | Marko si apre sul futuro di Lawson

AlphaTauri – Il Gran Premio del Qatar potrebbe essere l’ultima gara del 2023 per Liam Lawson. Infatti, Daniel Ricciardo è guarito completamente dall’infortunio alla mano e con molta probabilità tornerà al volante ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma dal 20 al 22 ottobre. Secondo molti, Lawson meritava un sedile in AlphaTauri per il prossimo anno, considerando le ottime performance in poche gare disputate. Ma la line-up 2024 del team di Faenza è stata confermata e al neozelandese non resta che il ruolo di riserva. Tuttavia, Helmut Marko, ha ammesso di essere rimasto particolarmente sorpreso dal talento di Lawson e sappiamo che l’austriaco quando mette gli occhi su un pilota, lo fa per un motivo.

“Lawson ha certamente il potenziale per vincere un GP, poiché finora ha portato a termine i compiti assegnati e nelle condizioni più difficili”, ha dichiarato Marko alla pubblicazione austriaca “Kleine Zeitung”.

“A Zandvoort è stato preso e messo subito alla prova. È un pilota tosto e uno dei piloti più forti di sempre in un duello. Con il ruolo di pilota di riserva, ha un grande compito l’anno prossimo ma entro il 2025 al più tardi, sarà comunque su una macchina di Formula 1”.

Dal canto suo, Liam Lawson si è detto deluso per non avere un posto da pilota ufficiale nel 2024 ma ora il suo obiettivo è conquistare il titolo Super Formula.

“Ovviamente, il mio obiettivo è quello di essere in Formula 1 a tempo pieno, quindi per quanto sia deludente, è ancora il mio target. Ora si tratta di cercare di assicurarmi di poterlo fare in futuro. In questo momento, ho ancora questa opportunità di continuare a cercare di mostrare qualcosa, e cercherò di sfruttarla al meglio. Per ora, finché durerà, mi concentrerò su di esso, e poi una volta che farò un passo indietro dalla F1, mi concentrerò completamente sulla preparazione per l’ultimo round del campionato Super Formula a Suzuka nel fine settimana del Gran Premio del Messico”

4/5 - (1 vote)