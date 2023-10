Mercedes, Russell lancia la sfida alla Ferrari in Qatar

La sfida tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nel mondiale Costruttori è sicuramente uno dei pochi elementi di interesse di questa stagione, con Brackley che precede in classifica Maranello di sole venti lunghezze quando mancano sei appuntamenti.

George Russell, nel giovedì del GP del Qatar, ha commentato proprio la sfida che attende la sua scuderia tra le curve di Lusail, fiducioso che il pacchetto della W14 possa giocarsela con McLaren e Ferrari per il ruolo di prima degli altri, considerando come sempre la Red Bull fuori portata. La Sprint Race inoltre è una variabile che può ancora di più mischiare le carte.

La Mercedes vuole comunque la piazza d’onore nel Costruttori; Russell è convinto che la sfida si deciderà nelle ultime gare.

“Penso che la Sprint Race possa mischiare un po’ le carte in tavola – le parole di Russell come riportate da GPBlog.com – Penso che Max come sempre sarà irraggiungibile e anche la McLaren sarà veloce come visto a Suzuka. Noi lottiamo con la Ferrari e il secondo posto nel mondiale Costruttori è il nostro obiettivo. Penso che la sfida si deciderà verso fine stagione e penso che possiamo assicurarci quel piazzamento. In tutto questo i nostri maggiori sforzi sono tutti dedicati alla vettura del prossimo anno, partire col piede giusto sarà fondamentale”.