F1 | Marko chiude la porta a Vettel: “Non corre da due anni e ci sono giovani più interessanti”

F1 Marko Red Bull – Al sito tedesco Motorsport-Total.com, Helmut Marko è tornato a parlare delle dinamiche di mercato che sta seguendo la Red Bull per la stagione 2025 di Formula 1, sottolineando come ad oggi Sebastian Vettel non faccia parte della breve lista di piloti che la squadra sta osservando per il medio e lungo periodo.

L’austriaco, purché amico del quattro volte iridato, ha espresso più di qualche perplessità sulla figura dell’ex pilota di Ferrari e Aston Martin, ormai fermo da tre stagioni, precisando inoltre come ad oggi ci siano giovani ben veloci e dal profilo più interessante. Alcuni dei quali, tra l’altro, già all’interno della famiglia Red Bull come Liam Lawson o Isack Hadjar. Una condizione che di fatto sta escludendo il tedesco dalla rincorsa al sedile attualmente in mano a Sergio Perez.

Marko chiude all’ipotesi Vettel in Red Bull

“Vettel è lontano dal mondo delle corse da troppo tempo e oggi ci sono molti giovani piloti estremamente veloci. Non ho avuto contatti con Sebastian di recente, tant’è non ci sentiamo da almeno tre mesi. Attualmente si trova in una zona isolata del nord Europa, dove i telefoni non hanno segnale e gli aerei non volano.”

