F1 | Ecclestone: “Piastri è un talento speciale e diventerà campione entro due anni”

F1 Ecclestone Piastri – Ormai stabilmente presente nelle zone di vertice della classifica, Oscar Piastri ha conquistato la fiducia non solo dei tifosi e della McLaren, ma anche di Bernie Ecclestone.

In un’intervista rilasciata ai media britannici, l’ex “Super Boss” della Formula 1 ha scommesso un paio di sterline sul talento del pilota australiano, sottolineando come il suo percorso di crescita nelle ultime due stagioni lo abbia portato quasi allo stesso livello dei suoi rivali più diretti per il campionato.

Un progresso significativo che potrebbe garantire alla McLaren un pilota in grado di lottare per il titolo già nelle prossime due stagioni, soprattutto se le vetture future manterranno le prestazioni di quella attuale

Ecclestone lancia il talento di Piastri

“Credo fermamente che l’australiano abbia un talento speciale. Se la sua vettura continuerà a mantenere l’attuale livello di prestazioni, sono convinto che diventerà campione del mondo entro i prossimi due anni. È qualcosa di cui sono sicuro. A mio avviso, si distingue nettamente dagli altri piloti. È difficile individuare un altro giovane emergente che abbia lo stesso impatto, ma naturalmente molto dipende anche dalla fortuna di essere al volante dell’auto giusta al momento opportuno”.

