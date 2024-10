F1 | Bottas: “Ho la sensazione di guidare meglio ora rispetto a quando ero in Mercedes”

Valtteri Bottas non ha dubbi. Il finlandese, alla terza stagione come pilota ufficiale della Sauber, ha ammesso di sentirsi in grande forma. Ma non solo, il #77 ha riferito che grazie all’esperienza acquisita in questi anni ritiene di essere in uno stato superiore rispetto a quando lottava per obiettivi importanti nel periodo in cui era in Mercedes.

Bottas non conosce ancora il proprio futuro. L’attuale alfiere della scuderia di Hinwil ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma lo stesso ha ammesso come senta la fiducia della squadra e dei vertici Audi per continuare la propria avventura al volante della vettura svizzera. Al tempo stesso, come sottolineato dal team principal Alessandro Alunni Bravi, la Sauber si prenderà il tempo necessario per effettuare la scelta definitiva legata al nome che affiancherà Nico Hulkenberg nel 2025.

“Sì, è così che va lo sport – ha dichiarato Bottas, citato da Formula1.com – Penso che non si tratti solo di questa stagione, ma se si guarda a questa e all’ultima stagione, quando si lotta nelle retrovie, ovviamente, è molto meno visibile quello che si può fare e che tipo di prestazioni si hanno”.

Il finlandese, continuando il discorso, ha aggiunto: “È più che altro contro il tuo compagno di squadra che puoi avere un confronto, quindi, di sicuro, sei più in vista se stai lottando per i punti e per le prime posizioni. È così che vanno le cose, quindi di certo la situazione non è stata di aiuto”.

Bottas, completando la propria analisi, ha detto: “Ma, sì, ci sono ancora persone nel paddock che sanno quali sono le mie reali prestazioni e soprattutto all’interno della squadra. Sanno come mi comporto di weekend in weekend e questa è la cosa principale. Ho solamente bisogno che le persone che devono saperlo sappiano come mi sto comportando e questo è ciò che conta. Soprattutto in qualifica quest’anno non ho sentito alcun segno di peggioramento. Se non altro, continui a migliorare con l’esperienza. Si ottiene più costanza, più sicurezza. Si possono risolvere diversi problemi in modi differenti. Ci si può adattare all’auto più tempo si trascorre nella categoria. In realtà ho la sensazione di guidare meglio di quanto facessi alla Mercedes, ma ovviamente non è così visibile”.