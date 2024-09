F1 | Marko: “Addio alla Red Bull il punto di svolta della carriera di Ricciardo”

È stata la settimana di Daniel Ricciardo. La notizia dell’addio, con effetto immediato dalla Racing Bulls e il ritorno al volante della vettura faentina da parte del neozelandese Liam Lawson, ha attirato le attenzioni mediatiche nei giorni successi al Gran Premio di Singapore che ha di fatto rappresentato l’ultima gara di DR3 in Formula 1.

Sull’uscita di scena anticipata dal mondo del Circus dell’australiano, ritornato nella famiglia Red Bull nel 2023 dapprima come pilota di riserva della scuderia di Milton Keynes e successivamente come titolare nell’allora AlphaTauri prendendo il posto dell’olandese Nyck de Vries, ne ha discusso Helmut Marko.

Lo storico consulente del team anglo-austriaco ha sottolineato come la svolta (in negativo) della carriera di Ricciardo sia stata rappresentata dall’addio alla Red Bull avvenuto a fine 2018, scegliendo destinazioni che alla fine non hanno permesso al 3 di rimanere ad alti livelli.

“Decidere di lasciare la Red Bull ha rappresentato la svolta nella sua carriera – ha dichiarato Marko, intervistato dal portale tedesco Motorsport-total – Non ha potuto contare su una vettura veloce in Renault e McLaren. Ha conquistato la vittoria nella gara di onza (2021, ndr), ma questa è avvenuta in circostanze particolari. Purtroppo non so cosa sia capitato nello specifico, a saperlo l’avrei aiutato”

A Marko non è sfuggita una particolare mancanza in questi ultimi di pista di Ricciardo, che invece ne aveva caratterizzato la prima parte di carriera: “La velocità e soprattutto quella frenata in in ritardo, che lo portava a sinistra o a destra, non c’era più. Ha perso il suo killer instinct”.