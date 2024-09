F1 | Giro veloce di Ricciardo a Singapore, Wolff: “Non ci trovo nulla di antisportivo”

Toto Wolff va controcorrente. Dopo le polemiche sollevate, soprattutto dalla McLaren, diretta rivale al titolo della Red Bull, per il giro veloce strappato da Daniel Ricciardo a Lando Norris nelle battute finali del Gran Premio di Singapore, il team principal della Stella ha affermato come un’azione del genere – soprattutto in un campionato molto serrato come quello attuale – non rappresenti qualcosa di antisportivo.

Ma anzi, rientrerebbe in tutte quelle manovre che ha a disposizione una squadra (in questo caso una vera e propria famiglia sportiva, com’è quella che lega Red Bull e Racing Bulls) per togliere punti a un avversario che oggi può contare sulla vettura più veloce in griglia.

Quello di Norris a Marina Bay è stato di fatto un weekend perfetto, con il giro veloce che avrebbe rappresentato la classica ciliegina sulla torta e che lo avrebbe potuto a 51 punti – anziché 52 – di ritardo da Max Verstappen nel Mondiale piloti. Un punto, quello strappato da Ricciardo che a Singapore ha vissuto l’ultima passerella della sua carriera in Formula 1 e che da Austin sarà sostituito dal neozelandese Liam Lawson, che chissà potrebbe anche pesare come un macigno nell’economica iridata di questo campionato.

“Penso che bisognerebbe utilizzare ogni mezzo a propria disposizione – detto Wolff – Non penso che sia stata un’azione antisportiva, nient’affatto”.

Il team principal della Mercedes, continuando a commentare, ha aggiunto: “I campionati possono giocarsi per un solo punto, quanto fatto dalla Red Bull non è stato contro le regole. I piloti non sono stati scorretti l’uno contro l’altro: Ricciardo ha semplicemente realizzato il giro più veloce. Non ci sono problemi”.