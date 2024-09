F1 | Red Bull, Horner: “Monza ha messo in luce la causa principale del nostro problema”

Quello a cui stiamo assistendo in questa stagione è un mondo letteramente rovesciato rispetto al 2023. Lo scorso campionato infatti è stato un lungo e interminabile dominio della Red Bull, spezzato solamente dal successo ottenuto a Singapore dalla Ferrari di Carlos Sainz. Anche il 2024, per come si era aperto, non lasciava intravedere un epilogo differente… e invece la scuderia di Milton Keynes dopo le prime gare ha pian piano perso prestazioni venendo superata dalla McLaren che ha messo la freccia sulla squadra anglo-austriaca nel Mondiale costruttori.

Ora, a sei gare dalla conclusione della stagione nella quale non marca una vittoria dallo scorso giugno (successo di Verstappen a Barcellona, ndr), la Red Bull paga un ritardo di 41 punti dal vertice occupato dalla McLaren nella classifica marche. Discutendo delle difficoltà riscontrate in questi ultimi mesi, Chris Horner ha ammesso come l’appuntamento di Monza abbia messo definitivamente messo in luce quali siano le criticità della vetture.

Gara, quella disputata a inizio settembre sul tracciato brianzolo, che ha visto la RB20 non andare oltre il sesto posto con Verstappen e l’ottavo con Perez.

“I problemi erano già visibili, ma credo che Monza abbia messo in luce forse alcune delle cause principali, o abbia contribuito a identificare la causa principale del problema – ha dichiarato Horner, citato da Autosport – Quindi considero Monza come il punto più basso e abbiamo cominciato a partire da lì”.