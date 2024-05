F1 | Russell nega problemi con Hamilton

George Russell ha voluto smentire le voci su presunti screzi all’interno del team Mercedes con Lewis Hamilton. Questa sarà l’ultima stagione da compagni di squadra, il sette volte iridato approderà a Maranello e c’è chi pensa che ora il team di Brackley stia favorendo di più Russell. Mercedes ha consegnato l’ultimo aggiornamento dell’ala anteriore esclusivamente a Russell e secondo altre fonti, il clima all’interno del box è teso. Tuttavia, il britannico ha respinto queste voci:

“No, per niente. Il rapporto è buono”, ha dichiarato Russell a GPBlog.

Hamilton però ha fatto un commento piccato durante il Gran Premio di Monaco in merito alla qualifica:

“Non prevedo di essere davanti a George in qualifica soprattutto quest’anno, ma dobbiamo solo continuare a spingere”. Quando gli è stato chiesto perché si sente in quel modo, Hamilton ha risposto vagamente: “Vedremo”.

Sulla questione è intervenuto il team principal, Toto Wolff:

“Non sono tutti i piloti un po’ scettici a volte? Come squadra, abbiamo sempre dimostrato, anche nelle competizioni più tese tra compagni di squadra, che cerchiamo sempre di bilanciare ciò che è giusto ed essere trasparenti e corretti. Posso capire che come pilota vuoi il meglio da te stesso e dalla squadra, e a volte quando va contro di te puoi metterlo in discussione. Ma come squadra, la nostra missione è dare a entrambi i piloti le migliori auto e strategie possibili. Stiamo cercando di trarre il meglio dal rapporto con Lewis, cercando di massimizzare i risultati per quella che sarà la nostra ultima stagione insieme. E la situazione tra piloti e team a volte può essere tesa perché tutti vogliono fare il meglio”.