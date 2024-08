F1 | Aston Martin, Krack: “Previsti nuovi aggiornamenti sulla vettura prima di dedicarci al 2025”

L’Aston Martin non intende alzare bandiera bianca per la seconda metà della stagione che scatterà dal 25 agosto con l’appuntamento di Zandvoort. Anzi la scuderia inglese, per bocca di Mike Krack, porterà ulteriori aggiornamenti nelle gare successive alla pausa estiva per cercare di accrescere le prestazioni anche in ottica 2025.

Un aspetto questo dettato dalla stabilità regolamentare che ci sarà il prossimo anno, in attesa della grande rivoluzione tecnica attesa dalle modifiche normative che entreranno in vigore a partire dal 2026.

Quella che ha visto protagonista l’Aston Martin è stato una prima metà di stagione non certo facile, dove l’AMR24 non è riuscita a replicare le prestazioni dello scorso anno in cui era costantemente al top con Fernando Alonso.

“Sono previsti altri aggiornamenti sull’AMR24 nella seconda metà della stagione, prima che tutto passi alla nostra vettura del 2025”, ha dichiarato Krack in una recente intervista sul sito ufficiale dell’Aston Martin.

Il team principal della squadra di Silverstone, continuando con il proprio pensiero, ha detto: “Dobbiamo essere realisti, considerando i distacchi davanti e dietro. Non ci arrendiamo per il 2024, ma il 2025 sarà presto al centro dell’attenzione. Il lavoro sulla vettura di quest’anno è molto importante, perché è questo che ci dà la direzione per l’anno prossimo. C’è molto da riportare con regolamenti stabili e tutto ciò che impariamo ora lo portiamo nel 2025”.