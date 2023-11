F1 | L’Ing Mazzola non ha dubbi: la Ferrari ha perso un’occasione a Las Vegas [VIDEO]

F1 GP Las Vegas Ferrari – Intervenuto ieri pomeriggio a Race Anatomy, classico approfondimento post gara che va in onda su Sky Sport F1 HD (canale 207 dell’emittente satellitare), l’Ing. Luigi Mazzola ha analizzato al prestazione mostrata dalla Ferrari a Las Vegas, precisando come la Rossa abbia letteralmente perso un’importante occasione di vittoria.

Dopo il passo mostrato nelle libere di venerdì e nelle qualifiche di sabato, spesso dominate anche nel confronto con la Red Bull, la Scuderia non è riuscita a concretizzare il passo della SF-23 in un circuito le cui caratteristiche di sono rivelate “amiche” per la vettura, aspetto che ovviamente lascia un briciolo di amaro in bocca non solo ai tifosi, ma anche alla stessa squadra.

Ad ogni modo, però, restano le buone indicazioni raccolte nel corso del fine settimana e i tanti punti ottenuti da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Una condizione che permetterà al Cavallino di volare ad Abu Dhabi, gara in programma tra sette giorni, con soli quattro punti di ritardo dalla Mercedes.