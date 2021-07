F1 | Lewis Hamilton ha rinnovato il contratto con la Mercedes

da Spielberg, Austria

Continua il rapporto tra Lewis Hamilton e la Mercedes. Il sette volte campione del mondo infatti ha rinnovato il suo contratto con il team anglo/tedesco per altre due stagioni, e fino al 2023 dunque sarà il pilota di punta delle Frecce d’Argento (Nere negli ultimi due anni, ndr). Lo ha comunicato proprio il team della Stella attraverso una nota ufficiale. Nonostante le voci di Toto Wolff delle scorse settimane, che diceva come un qualsiasi annuncio potesse essere rimandato a dopo l’estate, la Mercedes ha voluto blindare il suo campione. Adesso quale futuro per Russell? Sarà interessante vedere quali mosse attuerà la squadra campione in carica e se veramente il giovane britannico affiancherà il suo connazionale a partire dalla prossima stagione.