F1 | Ferrari-Hamilton, per Vettel ha prevalso la voglia di cambiamento

Il 1 febbraio 2024 ha segnato indelebilmente un prima e un dopo nel mercato piloti della Formula 1. L’annuncio del futuro passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, con il sette volte campione del mondo che approderà alla corte di Maranello dal prossimo anno dove farà coppia con Charles Leclerc, ha scosso il mondo del Circus che continua a non parlare d’altro.

Sulla trattativa che ha portato Hamilton a legarsi alla Rossa ne ha discusso anche Sebastian Vettel, che in Ferrari ha disputato sei stagioni ottenendo 14 vittorie e risultando ad oggi il terzo pilota più vincente di Maranello dopo Michael Schumacher e Niki Lauda, con il tedesco che ha ammesso come dal suo punto di vista il cambiamento voluto dall’attuale alfiere della Mercedes sia segno di novità dopo i tanti anni (vincenti) passati a Brackley.

“Gli ho scritto un messaggio e mi sono congratulato con lui – ha dichiarato Vettel, intervistato da RTL/ntv e sport.de – Lasciare la Mercedes? Credo che per Hamilton sia stata una decisione molto difficile. Naturalmente, come molti altri, sono rimasto sorpreso dal legame che ha avuto con la Mercedes nel corso degli anni. L’impulso o la volontà di provare magari qualcosa di diverso ha prevalso”.

Da parte di Vettel non è mancato un pensiero nei confronti di Verstappen e del polverone mediatico riguardante la Red Bull: “Ovviamente c’è molta agitazione in questo momento, ma penso che da un punto di vista sportivo non ci sia motivo per lui di pensare ad altro”.