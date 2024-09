F1 | Leclerc scherza: “Aggiornamenti Ferrari? Solo una nuova ala anteriore, nessun mini DRS”

F1 Leclerc GP Singapore – Battute e sorrisi, con una piccola stoccata alla McLaren, per Charles Leclerc nel giovedì dedicato ai media a Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore. Interpellato dalla stampa presente in Asia, il monegasco ha confermato l’arrivo di una nuova ala anteriore sulla SF-24, che dovrebbe aiutare la squadra a inseguire l’obiettivo della vittoria su un tracciato che, sulla carta, sembra favorevole alla Rossa. Da notare che questa novità fa parte del pacchetto di aggiornamenti introdotto dalla Scuderia a Monza, ormai un mese fa. Non arriverà invece il mini-DRS, ovvero il sistema tanto discusso visto sulla McLaren a Baku, che ha permesso a Oscar Piastri di difendersi dagli attacchi dei rivali sui lunghi rettifili del tracciato azero.

Leclerc e gli aggiornamenti Ferrari a Singapore

“Dalla pausa estiva siamo riusciti a sfruttare bene il nostro potenziale e dobbiamo continuare su questa strada, anche se non dobbiamo pensare al mondiale Costruttori. La stagione è ancora lunga, quindi non possiamo permetterci di rilassarci o di perdere tempo a speculare su cosa potrebbe accadere. Qui abbiamo introdotto un piccolo aggiornamento, che spero ci aiuterà per il resto dell’anno. Non si tratta di un mini DRS, ma di una nuova ala anteriore. Non so se sarà sufficiente per vincere, ma è un buon segnale. Anche perchè su questa pista, storicamente, siamo stati molto competitivi. Spero sarà lo stesso anche quest’anno.”