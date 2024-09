F1 | Sainz ricorda il primo giro in Ferrari e l’emozione del padre

Quella che oramai si avvia nella sua parte conclusiva rappresenta anche la stagione finale di Carlos Sainz in Ferrari. Lo spagnolo si appresta a disputare le sue ultime gare in rosso, prima di cedere il proprio sedile al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e di iniziare una nuova sfida professionale in Williams.

Ad Abu Dhabi Sainz terminerà il suo ciclo a Maranello che lo ha visto arrivare nel 2021, scelto dall’allora team principal Mattia Binotto al posto di Sebastian Vettel accasatosi in Aston Martin, dove si è ritagliato i propri spazi conquistando quelle che finora sono anche le sue uniche tre vittorie in carriera.

Discutendo delle emozioni provate in Ferrari, lo spagnolo ha ricordato l’esordio alla guida della Rossa a inizio 2021 e l’emozione del padre nel vederlo scendere in pista a bordo di una monoposto del Cavallino.

“L’ho visto, una piccola lacrima gli è scesa dagli occhi quando mi hanno detto che avevo lasciato i box a Fiorano per il mio primo giro di installazione in rosso – ha dichiarato Sainz, in una recente intervista a The Athletic – Quello è un ricordo che non dimenticherò mai”.