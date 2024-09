F1 | Anche Norris difende il lavoro della McLaren: “Ali flessibili? Operiamo all’interno del Regolamento”

F1 McLaren Norris – Intercettato dalla stampa durante il media-day del prossimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, Lando Norris ha difeso a spada tratta il lavoro che la McLaren sta portando avanti sulla MCL38, evidenziando come la vettura – sebbene criticata dai team rivali – abbia affrontato e superato tutte le verifiche imposte dalla Federazione, specialmente riguardo ali e appendici. Una situazione chiara che conferma come la scuderia inglese stia operando nel pieno rispetto del Regolamento.

Norris difende il lavoro della McLaren sulla MCL38

“Personalmente sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo, che ritengo eccellente. Ogni componente è stato sottoposto ai test ed è risultato conforme, quindi stiamo agendo nel rispetto delle regole. Questa è la Formula 1: si cerca sempre di innovare restando entro i limiti del regolamento. Abbiamo superato tutte le verifiche, la FIA è soddisfatta e io sono orgoglioso del lavoro che sta facendo il team. Ci sono diversi team, compreso il nostro, che esplorano i margini delle regole e provano soluzioni innovative. Tuttavia, non tutti ricevono la stessa attenzione mediatica, semplicemente perché non sono in testa alle gare o per altri motivi, ma non siamo gli unici a farlo.”