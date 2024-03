F1 Ferrari Leclerc – A Paddock Live, Carlo Vanzini ha evidenziato la maturità mostrata da Charles Leclerc nei primi due appuntamenti di questo mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come il monegasco abbia sempre ottimizzato il potenziale della vettura, raccogliendo il massimo possibile in termini di punti.

In Bahrain, nonostante il problema ai freni, il portacolori della Rossa è riuscito a portare la propria SF-24 al quarto posto, mettendosi in scia al compagno di squadra Carlos Sainz. Una prestazione da vero veterano che gli ha permesso di evitare un ritiro che si sarebbe rivelato dannoso sia per il mondiale Piloti che per quello Costruttori.

A Jeddah, invece, Leclerc ha condotto una gara attenta e priva di sbavature, ponendosi alle spalle delle ben più veloci Red Bull. Riscontri di spessore utili per tenere alto il morale in vista non solo dei prossimi round del campionato, ma anche di uno sviluppo che dovrà portare la SF-24 ad avvicinarsi alle performance della RB20. Appuntamento tra due settimane a Melbourne per il Gran Premio d’Australia.