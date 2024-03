Mercedes | Russell: “Non abbiamo il giusto feeling con la W15”

Gara anonima per George Russell in Arabia Saudita. Il pilota della Mercedes ha chiuso il suo sabato in sesta posizione, senza mai uno spunto degno di questo nome, e con soli tre secondi di vantaggio rispetto a Oliver Bearman, settimo con la Ferrari all’esordio assoluto in Formula 1. La W15 presenta ancora diversi problemi, e l’inglese sa che ci sarà molto da fare prima di trovare il giusto feeling con la nuova monoposto. Probabilmente, arrivati a questo punti, a Brackley pensavano di essere in una situazione decisamente migliore di quella attualmente in corso.

“E’ stata una lunga serata – ha ammesso Russell. Ho trascorso quasi 40 giri a un secondo e mezzo da Fernando ma non sono riuscito a passarlo. La macchina scivolava, non potevo avvicinarmi per mettergli davvero pressione. Il sesto posto probabilmente è un buon risultato alla fine, ma è chiaro che non abbiamo ancora trovato il giusto feeling con la vettura. Dobbiamo trovare più prestazione: il potenziale e il passo ci sono, ma non lo abbiamo ancora dimostrato quando conta davvero. Bisogna capire il perché e migliorare prima di Melbourne. L’ordine gerarchico dietro la Red Bull è molto ristretto, dobbiamo tenerlo sotto controllo. C’è tanto lavoro da fare ma credo nella squadra”.