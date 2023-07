F1 | Leclerc-Sainz, la stampa spagnola attacca la Ferrari dopo l’Austria

F1 Ferrari Sainz Leclerc – Bordate da parte della stampa spagnola nei confronti della Ferraro. In merito alla strategia utilizzata dalla Rossa nell’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, il quotidiano Marca ha evidenziato la gestione a senso “unico” del muretto capitanato da Frederic Vasseur, precisando come la gara di Carlos Sainz sia stata pesantemente penalizzata dalla scelta di non invertire le posizioni nelle prime fasi della corsa austriaca (Leclerc e Sainz, 2° e 3°, hanno corso appaiati i primi 15 giri e lo spagnolo – visibilmente più veloce anche grazie a scia e DRS – ha chiesto più volte di passare senza però essere ascoltato).

Una gestione a senso unico, almeno secondo quanto dichiarato dalla stampa, che ha mandato su tutte le furie gli addetti ai lavori iberici e che quasi certamente continuerà a far discutere, visto che le performance dei due piloti – anche grazie alle novità introdotte dalla Ferrari sulla SF-23 – cominciano a diventare sempre più simili, soprattutto sul passo gara.

“Nessuno ha scritto che Ferrari ha scelto di sacrificare Sainz con la doppia sosta in Austria”, ha riportato il quotidiano spagnolo nell’edizione di ieri. “Non si parla del fatto che a Carlos è stato chiesto di non attaccare mai Charles, più lento con gomma media. Piuttosto, sembra che la Ferrari tenga conto soltanto dei consigli del Principe Leclerc, considerato da tutti il miglior pilota. Dopo le scelte prese nei suoi confronti, molti piloti al posto di Carlos si sarebbero scansati, sapendo che era solo questione di tempo prima di essere superati. Molti ma non Sainz, che corre solo per la squadra, anche se Ferrari dimostra di non ricordarsi sempre di lui”.