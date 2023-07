F1 | Red Bull, Marko non usa mezzi termini: “Il fine settimana in Austria è stato perfetto”

F1 GP Austria Red Bull Marko – In un’intervista rilasciata a Sky De, Helmut Marko non ha nascosto la propria soddisfazione per il risultato raggiunto dalla Red Bull nell’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come la compagine anglo-austriaca sia riuscita a vivere un fine settimana perfetto, non solo con Max Verstappen, ma anche con Sergio Perez, apparso finalmente competitivo dopo le difficoltà delle ultime settimane.

L’olandese, ricordiamo, si è aggiudicato la pole position al venerdì ed è salito sul gradino più alto del podio nella Sprint e in gara, mentre il messicano – secondo nella mini-gara del sabato – è risalito dalla 15° alla 3° posizione alla domenica, garantendosi punti e riscontri importanti per il campionato.

“In Austria abbiamo vissuto il fine settimana perfetto”, ha affermato l’austriaco della Red Bull. “Due pole position, la Sprint e la gara principale conclusa sul gradino più alto del podio con Max Verstappen. Doppietta nella mini-race e doppio podio alla domenica. Checo ha rimontato dalla 15° alla 3° posizione, mentre Max è riuscito a conquistare anche il giro veloce, tranquillizzandosi. Diciamo che ha potuto dormire sogni tranquilli. E’ andato tutto bene”.