Formula 1 | Ferrari, altre novità in arrivo sulla SF-23 a Silverstone

Formula 1 Ferrari SF-23 Silverstone – Prosegue il lavoro di sviluppo in casa Ferrari sulla tanto chiacchierata SF-23. Dopo le novità tecniche introdotte in Spagna (fondo e pance) e Austria (ala anteriore), la Rossa – secondo quanto riportato dal sito repubblica.it – starebbe lavorando ad una serie di nuovi aggiornamenti sulla vettura, i quali potrebbero essere introdotti già nel prossimo fine settimana mondiale di Silverstone.

Le novità in questione riguarderebbero principalmente la zona del posteriore, in particolar modo il diffusore, e punterebbero a migliorare il comportamento della SF-23 nelle curve veloci, aspetto fondamentale in vista del week-end di gara in Gran Bretagna (Silverstone, ricordiamo, come Barcellona è il circuito più “provante” sotto questo aspetto). Un lavoro importante – atteso dopo le tante difficoltà di questa prima parte di stagione, soprattutto sul passo gara – che sulla carta dovrebbe garantire a Carlos Sainz e Charles Leclerc una vettura in grado di giocarsela con Mercedes e Aston Martin in tutte le condizioni di utilizzo del pacchetto.

“Il processo di aggiornamenti della Scuderia, iniziato a Barcellona con pance e fondo e che ha dato i suoi primi frutti in Canada, è continuato in Stiria con l’introduzione di una nuova ala anteriore e un nuovo fondo che erano stati ‘provati’ nelle riprese commerciali a Fiorano qualche giorno prima, provocando il malumore di qualcuno”, ha scritto Alessandra Retico. “La scelta di Maranello, che ha anticipato i pezzi nuovi previsti inizialmente più avanti nella stagione, dimostra il grande sforzo in fabbrica per accorciare il divario dalla concorrenza”.

Vettura più guidabile un po’ ovunque: frenata, trazione, rettilineo e in curva”, ha proseguito. “Il tutto ad un’altezza da terra che non ha innescato il fenomeno del porpoising. Anche a Silverstone, il prossimo fine settimana, un ulteriore banco di prova. La Ferrari continuerà sulla strada delle novità, forse nell’area del diffusore. Confermare i progressi su una pista dalle curve veloci, dove la SF23 ha particolarmente sofferto in questa prima parte di stagione, sarebbe una prova importante sui passi in avanti compiuto dalla vettura”.