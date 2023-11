F1 | Leclerc favorevole alle modifiche nel weekend Sprint Race

Tra le novità che hanno caratterizzato la recente storia della Formula 1 figura l’introduzione delle Sprint Race. Un format che non ha riscosso giudizi unanimi da parte di appassionati, addetti ai lavori e degli stessi piloti. Tra questi ultimi vi sono coloro che si sono schierati contro, come ad esempio Max Verstappen, ed altri come invece Charles Leclerc che hanno sposato la novità introdotta dalla governance del Circus.

Il monegasco della Ferrari, discutendo delle Sprint, nelle quali ha quasi sempre ben figurato, ne ha sottolineato il piacere e al tempo stesso è aperto ad eventuali cambiamenti volti a migliorare questo particolare weekend di gara.

“Mi piace abbastanza – ha dichiarato Leclerc, citato da racingNews365 – Mi piace il fatto di avere un solo turno di prove libere. Non penso che dovremmo avere più di sei fine settimana Sprint in un anno. Penso che sei sia un buon numero. Ma avere una sessione di prove libere e andare direttamente alle qualifiche è qualcosa che mi aggrada”.

Leclerc poi, completando il proprio discorso sul formato Sprint, ha aggiunto: “Penso che il sabato potrebbe essere modificato e migliorato, ma mi piace molto il venerdì. Non avere tre sessioni di prove libere è davvero lungo e a volte può diventare un po’ noioso. Seguiamo sempre lo stesso programma. Quindi mi piace il fatto di avere solo una sessione di prove libere e di passare direttamente all’azione con le qualifiche”.