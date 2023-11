F1 | Battaglia McLaren-Aston Martin, Krack promette massimo impegno fino alla fine

Il Gran Premio del Brasile, disputato domenica scorsa sulla pista di Interlagos, ha riportato nelle posizioni di vertice l’Aston Martin. La squadra di Silverstone, dal ritorno della pausa estiva, era di fatto sparita dalla lotta nei piani alti della classifica subendo il sorpasso della McLaren nel Mondiale costruttori. A San Paolo l’AMR23 è ritornata a podio con un sontuoso Fernando Alonso che ha avuto la meglio al fotofinish sulla Red Bull di Sergio Perez, anche Lance Stroll è stato protagonista di una solida gara chiusa al quinto posto.

A due gare dalla conclusione della stagione, che si disputeranno rispettivamente a Las Vegas e ad Abu Dhabi, l’Aston Martin è attardata di 21 punti dalla McLaren. Un divario che, nonostante i progressi mostrati in pista dalla McLaren, ad oggi seconda forza in pista alle spalle della Red Bull, non spaventa Mike Krack. Il team principal dell’Aston Martin ha infatti promesso battaglia fino alla fine, promettendo che la squadra di Lawrence Stroll darà il massimo in questi ultimi appuntamenti.

“È un approccio da fare in due fasi – ha dichiarato Krack ai microfoni di Sky Sports F1 – Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, penso che in primo luogo dobbiamo festeggiare perché abbiamo invertito la rotta: è stato molto importante. In secondo dovremo guardare a tutto e vedere come possiamo colmare questo divario continuando a proseguire. Continuiamo a lottare senza arrenderci”.

Krack ha poi aggiunto: “Non possiamo farci influenzare da ciò che fanno gli altri. L’unica cosa che abbiamo a disposizione è fare il meglio possibile ed essere sempre al 100%. Se questo poi basta per ottenere risultati (come quelli in Brasile, ndr) e anche perché, ad essere onesti, Piastri ha avuto un problema: ma queste sono le corse. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità nelle ultime gare e poi vedremo dove saremo”.