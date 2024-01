La Mercedes farà fatica a tornare in testa in Formula 1 quest’anno, e non solo perché la Red Bull è tecnicamente superiore. Questa è l’opinione dell’ex supremo della F1 Bernie Ecclestone, che ha lodato la pazienza e i progressi della scuderia di Milton Keynes negli anni dominanti della Mercedes, per diventare la nuova forza di questo sport.

“Hanno sopportato pazientemente le vittorie Mercedes degli anni precedenti, sostituendo ogni anello debole uno per uno”, ha dichiarato il 93enne alla rivista tedesca Sport Bild.

“Ora hanno la migliore squadra, il miglior design, la migliore macchina, il miglior pilota. Hanno fatto un ottimo lavoro. ‘La tendenza è tua amica’, non si applica solo al mercato azionario. Se c’è qualcuno che può farlo, quella è la Ferrari. Non Mercedes, e non solo per la macchina. Lewis Hamilton ha rallentato un po’ e George Russell non è stato così bravo come pensava. Tuttavia, non avrebbero dovuto perdere così drammaticamente come hanno fatto”.

Ecclestone pensa che l’asso nella manica per la Red Bull sia ovvio: Max Verstappen.

“Max è la misura di tutte le cose in questo momento. Potresti metterlo in una McLaren o probabilmente in una Ferrari o in una Mercedes e vincerebbe”.

Il britannico parlando poi della McLaren, ammette che Lando Norris è un pilota davvero di punta ma non è il solo ad averlo sorpreso: “Quello che mi impressiona di più è questo giovane australiano, Oscar Piastri. Un giorno sarà un campione”.

Ciò che non ha sopreso invece Ecclestone, tuttavia, è il modo in cui Gunther Steiner (licenziato da Haas, ndr) abbia gestito la carriera in F1 di Mick Schumacher.

“Non gli è mai stata data l’opportunità di mostrare cosa poteva fare. Mick si è perso nella squadra sbagliata con le persone sbagliate. La gente lì lo ha preso per il suo nome ma non sono mai stati interessati se fosse bravo o meno”.