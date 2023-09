F1 | Verstappen inarrestabile anche a Monza, sfida Sainz-Leclerc per il podio

F1 GP Italia risultati gara – Decima vittoria consecutiva per Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula. 1. Scattato dalla seconda posizione, l’olandese è riuscito a sopravanzare Carlos Sainz dopo una bella lotta nelle prime tornate, garantendosi il vantaggio necessario per gestire al meglio la meccanica della sua RB19, la strategia e le gomme. Un primato importante che gli consente di diventare il pilota con il maggior numero di vittorie consecutive in una singola stagione.

Alle sue spalle si è classificato Sergio Perez, autore di diversi sorpassi – anche non semplici – nel corso della competizione di quest’oggi, seguito a ruota dalle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, separate sotto la bandiera a scacchi da appena un decimo. Le due Rosse, in lotta per gran parte della corsa, hanno tenuto un ritmo gara abbastanza similare, aspetto che li tenute in bagarre per il terzo gradino del podio fino alla fine. I due non si sono risparmiati, soprattutto nell’ultimo terzo di gara, fattore che ha tenuto col fiato sospeso tutti i tifosi del Cavallino presenti sulle tribune di Monza (e non solo).

Quinta posizione per un concreto George Russell, alle spalle dei piloti piazzati sul podio nonostante cinque secondi di penalità, seguito a ruota da Lewis Hamilton, Alexander Albon – probabilmente MVP di giornata – Lando Norris e Fernando Alonso, con un Aston Martin vera delusa di questo week-end e costretta a subire il sorpasso della Ferrari nella classifica del mondiale Costruttori.

Chiude la graduatoria della top dieci Valtteri Bottas. Appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento di un mondiale sempre più nelle mani di Max Verstappen.

🏁 CLASSIFICATION (LAP 51/51) 🏁 A classic in Monza, and here's how we crossed the line 👇#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/NxmRPjoD5C — Formula 1 (@F1) September 3, 2023