F1 | GP Belgio: le classifiche aggiornate dopo la Sprint Race

Con la vittoria odierna nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio, Max Verstappen incrementa la sua leadership nella classifica Mondiale con un bottino di 289 punti. Ricordiamo che solo i primi otto piloti al traguardo ricevono il punteggio (8 punti al vincitore, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo e 1 all’ottavo).

Condizioni avverse a Spa con la partenza ritardata più volte per la pioggia intensa. Successivamente, la gara è iniziata in regime di Safety Car per la durata di 11 giri. Max Verstappen si è portato al comando con il sorpasso su Oscar Piastri, mantenendo la testa della gara fino alla bandiera a scacchi. Secondo il rookie della McLaren, seguito dall’Alpine di Pierre Gasly. Lewis Hamilton è arrivato quarto al traguardo ma ha ricevuto una penalità di 5 secondi per il contatto ai danni di Sergio Perez, costretto al ritiro. La quarta posizione è andata quindi a Carlos Sainz che ha preceduto Charles Leclerc. Sesto Lando Norris, a precedere le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. A chiudere la TOP 10, l’Alpine di Esteban Ocon e l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo.

Ritiro anche per Fernando Alonso, protagonista di un fuori pista.

