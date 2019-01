F1 | Lauda dimesso dall’ospedale

Arriviamo buone notizie sul fronte Niki Lauda. L’austriaco infatti, secondo quanto riferito da un portavoce dell’AKH di Vienna, è stato dimesso quest’oggi.

Ricordiamo che il tre volte campione del mondo, sottoposto la scorsa estate a un delicato trapianto di polmone, era stato ricoverato in terapia intensiva in seguito all’influenza A contratta durante le vacanze natalizie trascorse con la famiglia ad Ibiza.

Lauda, che il prossimo 22 febbraio compirà 70 anni, potrà continuare la fase di riabilitazione. Al momento non è dato sapere se l’austriaco riuscirà a essere presente nel box Mercedes già per la prima gara della nuova stagione, in programma il 17 marzo all’Albert Park di Melbourne.