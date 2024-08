F1 | Un Verstappen ridimensionato: “Spero di lottare per la vittoria a Zandvoort”

E’ un Max Verstappen all’apparenza ridimensionato quello che si presenta ai nastri di partenza della seconda metà di stagione. Dopo la pausa estiva, preceduta da alcune prestazioni non propriamente fantasmagoriche da parte del tre volte campione del mondo della Red Bull, l’olandese è chiamato al poker di vittorie consecutive nel Gran Premio di casa a Zandvoort. Diversamente dal solito però, il numero 1 e leader del mondiale è consapevole di come la monoposto non lo stia aiutando a dovere, e infatti spera di poter essere competitivo e lottare per la vittoria nel prossimo weekend. La RB20 non è più dominante, ormai è appurato, e questo ha messo fortemente in discussione il risultato finale delle ultime gare, vinte da Mercedes e McLaren.

“E’ bello trascorrere un po’ di tempo con la famiglia – ha detto Max. Adesso mi sento prontissimo e riposato per la seconda metà della stagione. Ricomincio dalla mia gara di casa, laddove c’è sempre un’atmosfera fantastica, è un evento molto speciale per me. Il circuito è fantastico, spero che potremo tornare di nuovo forti per questa gara, vorrei lottare per la vittoria”.