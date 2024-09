F1 | Kubica: “Mi dispiace non correre più in Formula 1, ma il tempo passa e le situazioni cambiano”

Il terribile incidente di 13 anni fa al Rally di Andora ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella carriera sportiva di Robert Kubica. Il polacco infatti, in quegli anni in ascesa e senza quel brutto episodio sarebbe passato in Ferrari come ammesso a più riprese dal diretto interessato, è dovuto ripartire da zero in quella che ha rappresentato una nuova vita (sportiva e non) per il pilota di Cracovia.

Ma la determinazione mostrata da Kubica lo ha portato a ritornare nel Circus, prima in Williams a tempo pieno nel 2019 e poi in Alfa Romeo come riserva, e successivamente passare al WEC dove si tolto la soddisfazione di vincere il campionato nel 2023 in LMP2 con il Team WRT spalancandogli le porte della categoria Hypercar dove quest’anno è impegnato con la terza Ferrari. Una stagione che finora ha riservato all’equipaggio 83, del quale fa parte appunto il polacco, ottime soddisfazioni come il successo nella 6 Ore di Austin a inizio settembre.

Kubica discutendo della Formula 1, e della mancanza nella sua attuale vita professionale della top class, ha riferito come sia ancora nei suoi pensieri ma al tempo stesso guarda avanti e alle sfide che lo attendono in pista.

“Se mi manca la Formula 1? Ovviamente, direi una bugia se dicessi che non mi dispiace più correrci, ma il tempo passa, cambiano le situazioni ed è il tipico esempio di vedere il bicchiere mezzo pieno – ha dichiarato Kubica intervistato dall’Ansa – Penso infatti di essere stato molto fortunato nella mia vita perché la mia passione è diventata il mio lavoro e poi perché ho comunque avuto l’opportunità di arrivare a correre in Formula 1 e rimanerci per alcuni anni”.

Il polacco, continuando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “La mia carriera è stata interrotta per l’incidente che ho avuto nel 2011 in un rally e che ha complicato la mia esistenza dal lato sportivo e personale. In questi anni ho imparato una cosa: accettarmi per quello che sono e accettare quello che è successo, voltare pagina e concentrarmi sulla mia vita attuale”.

