F1 | Marko ribadisce: “A settembre avrete un’idea chiara sul futuro di Lawson”

F1 Marko Lawson – Nonostante le numerose voci di mercato circolate nelle ultime settimane, soprattutto riguardo a un ipotetico interesse dell’Audi, Helmut Marko ha escluso una partenza di Liam Lawson dalla famiglia Red Bull. Intervistato dalla stampa austriaca, il consulente originario di Graz ha ribadito la propria fiducia nel pilota neozelandese, sottolineando che quest’ultimo avrà presto la sua occasione.

Marko, proprio in tal senso, ha annunciato che l’intera situazione che si è creata attorno alla line-up della scuderia faentina sarà sicuramente risolta entro settembre, ovvero prima dell’attivazione di clausola di uscita che potrebbe essere attivata da Lawson in caso di mancato impegno in Formula 1 per il 2025.

Il classe 2002, ricordiamo, è attualmente il terzo pilota della Racing Bulls e, dopo l’esperienza dello scorso anno in sostituzione di Daniel Ricciardo, avrebbe potuto tornare a guidare già quest’anno grazie allo switch inizialmente previsto tra Sergio Perez e lo stesso Ricciardo. Tuttavia, la Red Bull ha successivamente scelto di confermare il pilota messicano, decisione che non ha permesso al neozelandese di essere promosso in sostituzione dell’australiano in RB.

Marko e il futuro di Lawson in Red Bull

“Per Lawson è un periodo difficile, soprattutto considerando che un anno fa è salito in macchina in circostanze davvero complicate, ottenendo comunque ottimi risultati. Nutriamo grande stima nei suoi confronti e avrà la sua opportunità. Basta avere un po’ di pazienza; a settembre avrete una risposta.”