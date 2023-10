F1 | Williams, Sargeant spiega i motivi del ritiro in Qatar

F1 GP Qatar Williams – Tramite le colonne del sito ufficiale della Williams, Logan Sargeant ha spiegato i motivi che lo hanno costretto al ritiro nell’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come i malesseri fisici accusati nel corso della settimana – uniti alla disidratazione provocata dal gran caldo in gara – lo abbiano portato a fermarsi in nome della sicurezza. Una scelta sicuramente forte, ma condivisa con la squadra e dettata dalla ferrea volontà di mettere in primo piano la salute.

Gara lunga e complessa anche per Alexander Albon, anche se il thailandese ha promosso i passi in avanti che sta compiendo la squadra sul piano della performance e della comprensione del pacchetto FW45, soprattutto in vista dello sviluppo per la vettura che scenderà in pista nella stagione 2024.

“La cosa principale è che io e Alex stiamo bene”, ha affermato il pilota statunitense. “Non mi sono sentito bene per tutta la settimana, il che non ha aiutato con la disidratazione causata dal caldo. L’ultima cosa che volevo fare era ritirare la macchina, ma dovevo mettere al primo posto la mia salute. Mi dispiace per la squadra, anche perchè hanno fatto un lavoro incredibile per tutto il fine settimana. Mi prenderò la prossima settimana per riprendermi completamente e poi andare ad Austin, cosa che non vedo davvero l’ora di fare”.

Qui invece le impressioni di Albon: “Innanzitutto sono contento che Logan stia bene. Non è mai semplice ritirarsi da una gara, anche se questa è probabilmente la più difficile e complicata dell’intera stagione. Io stesso ho sofferto per l’esposizione al caldo. Il nostro ritmo era piuttosto forte, ma devo rivedere quello che è successo, dato che eravamo in quella che sembrava una buona posizione. Abbiamo anche avuto problemi con il surriscaldamento dell’abitacolo, quindi dovremo rivedere anche questo. Il divario con i nostri concorrenti si sta riducendo e dobbiamo analizzare i dati per capire come proseguire su questo percorso”.

5/5 - (1 vote)