F1 | Jarno Trulli scommette su Russell

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, l’ex pilota di Formula 1, ha dichiarato che l’outsider di questa stagione potrebbe essere il pilota della Mercedes, George Russell. Nelle ultime due stagioni, il team di Brackley ha fatto fatica a produrre un’auto competitiva per i suoi piloti. L’unica vittoria è stata conquistata da Russell in Brasile nel 2022 mentre Hamilton è a digiuno di vittorie da Jeddah 2021.

Lo stesso Russell ha ammesso che il 2023 è stata una stagione negativa per lui, conclusa con l’ottavo posto in campionato, ma Jarno Trulli (vincitore del GP di Monaco nel 2004, ndr) ha previsto che il britannico potrebbe lottare per il titolo in questa stagione se la Mercedes gli garantirà una monoposto performante.

“L’outsider inaspettato per il campionato del mondo potrebbe essere George Russell, se la Mercedes tornerà competitiva e sarà in grado di sfidare di nuovo la Red Bull”.