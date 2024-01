Dopo le parole rilasciate da Ben Waterhouse nei giorni scorsi ne sono arrivate altre da casa Red Bull che non faranno certamente dormire sonni tranquilli alla concorrenza di Milton Keynes. Jake Dennis, attuale development driver della squadra anglo-austriaca che milita in Formula E con Andretti dove lo scorso anno si è laureato campione del mondo, ha ammesso come il team abbia dirottato con largo anticipo gli sforzi sulla prossima vettura avendo archiviato anzitempo la pratica iridata.

Dennis inoltre ritiene che il 2024 non sarà diverso dal passato campionato, dove la Red Bull e Max Verstappen hanno letteralmente demolito i principali competitor lasciando solamente le briciole. La Red Bull infatti ha conquistato la bellezza di 21 successi in 22 appuntamenti, dei quali 19 portano la firma dell’olandese, con l’unica vittoria non firmata da Milton Keynes ottenuta nella notte di Marina Bay dalla Ferrari di Carlos Sainz.

“Abbiamo ancora un’auto da corsa estremamente veloce come team Red Bull – ha dichiarato Dennis, intervistato dal Mirror Sport – Mi aspetto che diventeremo nuovamente campioni del mondo, a meno che Ferrari o Mercedes non trovino un secondo da un giorno all’altro. Penso che sarà una stagione piuttosto noiosa in Formula 1 con Max che probabilmente dominerà”.

Dennis, continuando con il proprio intervento, ha aggiunto: “Mentirei se dicessi che non abbiamo spostato la nostra attenzione sulla vettura del 2024 abbastanza rapidamente. Non abbiamo fatto alcuno sviluppo sulla vettura del 2023 dopo Singapore”.