F1 | Il governo francese impone il divieto di pubblicità del tabacco su F1TV

Secondo quanto dichiarato da L’Equipe, il servizio ufficiale di streaming e trasmissione della F1, F1 TV, è stato costretto dal governo francese a bloccare i filmati d’archivio che mostrano pubblicità di sigarette. A partire dall’11 luglio, replay, riassunti e spettacoli pre e post-gara saranno tutti bloccati per gli abbonati francesi, così come documentari e altri contenuti. La fonte sostiene che la decisione è volta a “garantire il rispetto” delle leggi antifumo francesi, che vietano “propaganda o pubblicità, diretta o indiretta, a favore del tabacco o dei prodotti del tabacco”.

La mossa influenzerà anche i contenuti della Formula 1 del 2024, con la McLaren ad esempio sponsorizzata da British American Tobacco. Sebbene la McLaren non promuova le sigarette per la BAT, che insiste sul fatto che sta spingendo per un “mondo senza fumo”, altri prodotti offerti dall’azienda sono mostrati sulla livrea della F1.

Siccome per i fans francesi diventa quindi molto difficile rivedere i vecchi Gran Premi, F1 TV ha reagito abbassando i prezzi per gli abbonati francesi che potranno comunque guardare i Gran Premi in live streaming e anche le trasmissioni in diretta di Canal Plus non saranno interessate.