F1 | I pronostici di Ecclestone: “Verstappen vincerà il Mondiale piloti, la McLaren quello Costruttori”

Bernie Ecclestone non ha dubbi. Mister E infatti, discutendo dell’andamento di un campionato quanto più vivo ed emozionante al vertice, ha affermato che dal suo punto di vista sarà ancora una volta Max Verstappen a laurearsi campione del mondo piloti. Al contrario del Costruttori, dove la Red Bull perderà la corona iridata che andrà invece alla McLaren.

Ecclestone, al netto dei propri pronostici, ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dalla McLaren che ha portato entrambi i piloti a lottare con regolarità per le primissione posizioni di classifica. Ricordiamo che, a sei gare dalla conclusione della stagione, Norris deve recuperare 52 punti di ritardo da Verstappen mentre la McLaren è in vetta alla classifica marche con 41 lunghezze di vantaggio dalla Red Bull.

“Verstappen è già in vantaggio, quindi ora deve solo essere un po’ fortunato. Per quanto riguarda il titolo piloti, sarà sicuramente di Max – ha dichiarato Ecclestone, intervistato da sport.de – Ma la McLaren vincerà sicuramente il campionato costruttori. La McLaren ha due piloti molto capaci e un’ottima macchina. Ma Norris ha commesso finora alcuni errori, che sa di aver commesso e che avrebbe preferito non commettere. Credo che ora sia abbastanza in forma”.

Da parte dell’ex patron della Formula 1 non è mancato un pensiero sul compagno di squadra di Lando Norris, Oscar Piastri: “L’australiano, secondo me, è un ragazzo magico. Se la macchina continuerà a funzionare come sta facendo, diventerà sicuramente campione del mondo entro i prossimi due anni. È quello che succederà. Si distingue davvero tra tutti gli altri”.

